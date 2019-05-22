Казармы постройки начала XX века сносят в Казани

Казань, 22 мая. Арские казармы, являющиеся памятником русской военной готики, сносят в Казани. Градозащитники пытались отстоять здания постройки начала ХХ века, но решение об охранном статусе так и не было принято.

Арские казармы располагаются в Октябрьском городке. Ранее здесь находилось артиллерийское училище. После его закрытия Министерство обороны РФ бесплатно передало эти земли властям республики Татарстан. Правительство региона, в свою очередь, продало участок под жилую застройку.

Споры вокруг Арских казарм не утихают на протяжении нескольких лет. Часть зданий получила охранный статус, но их тут же снесли. Позже республиканские власти сообщили, что объекты восстановят на новом месте. В компании UD Group, которая ведет застройку в Октябрьском городке, не отрицают, что готовы восстановить исторические здания.

Однако чуть более трех месяцев назад застройщик начал сносить очередное здание. После этого жители Казани обратились в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия. Горожане попросили спасти казармы, которым более сотни лет. Комитет должен был принять решение по данному вопросу в течение 90 дней, но после окончания обозначенного срока оно так и не было озвучено. 22 мая горожане увидели, что казармы оградили забором, а сохранившиеся здания начали сносить, сообщает «Царьград».

Отметим, что Арские казармы одни из немногих зданий Казани, связанных с историей царской армии. После революции 1917 года здесь располагался Татарский стрелковый и артиллерийский полк 1-й Казанской стрелковой дивизии имени ЦИК ТАССР. Подобных зданий на территории России больше нет.

Как отмечают градозащитники, в других странах такие объекты находятся под охраной. Например, в финском городе Коувола казармы императорской армии, построенные по аналогичному проекту, признаны национальной культурной средой. Также идентичные постройки, оставшиеся от гарнизона российской императорской армии, располагаются в турецком городе Карс. Объект охраняется на государственном уровне.