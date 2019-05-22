Исполком МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020

Москва, 22 мая. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, сообщает пресс-служба организации.

Исполком МОК создал специальную комиссию, которую возглавил глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Комиссии предстоит разработать систему отбора на Олимпиаду-2020, провести квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на Играх в Токио.

Квота спортсменов для участия в турнире не изменится и составит 286 человек. В мужскому турнире будет разыграно восемь комплектов медалей, в женском — пять.

При этом исполком МОК рекомендовал приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в организации. Такая рекомендация вынесена исполкомом МОК на рассмотрение на сессии МОК, которая пройдет 24-26 июня в Лозанне.

Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что «решение было принято в интересах спортсменов и самого бокса как вида спорта».

Он также уточнил, что принятое решение было необходимо, чтобы «AIBA ощутила последствия своих действий, согласно рекомендациям комитета по расследованию». Бах отметил, что МОК предлагает им варианты снятия санкций при дальнейших «фундаментальных изменениях».

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью ТАСС положительно отреагировал на рекомендации МОК оставить бокс в программе Олимпиады-2020.