На WorldSkills Russia стартовал проект «100 лидеров развития новых подходов в образовании»

Официальный старт проекту Агентства стратегических инициатив был дан 22 мая на финале чемпионата WorldSkills Russia, прием заявок от участников продлится до 22 июня.

«Сегодня происходит историческое событие, потому что мы находимся на площадке проведения национального финала в преддверии мирового чемпионата. Стартует отбор 100 лидеров развития новых подходов в образовании», — прокомментировала происходящее на площадке МВЦ «Казань Экспо» руководитель департамента кадрового обеспечения промышленного роста направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина.

По замыслу авторов конкурса, проект «100 лидеров развития новых подходов в образовании» поддержит лидерские сообщества, методики и практические решения развития образования в Российской Федерации. Целевой отбор проектов проходит по трем направлениям: навыки будущего, региональные управленческие команды и новые образовательные технологии. Проект может находиться и в пилотной стадии, и в процессе реализации. Лучшим из лучших по итогам конкурса будет оказана поддержка в виде консультаций, администрирования и информационного освещения.

По мнению члена правления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Петра Щедровицкого, Россия уже в ближайшем будущем может ожидать двукратного роста услуг образования и колоссального роста спроса на них.

«Они [люди] уделяют гораздо больше ресурсов, временны́х и финансовых, на то, чтобы заниматься самообразованием, переподготовкой и повышением квалификации».

Кроме того, по мнению Щедровицкого, сама модель спроса на услуги образования принципиально меняется: переучиваться многим приходится не в 45 лет, а уже в 35. А это значит, что подход к системе образования нуждается в естественных, эволюционных реформах, включающих не только передовые технологии, но и поддержку лидеров отрасли.