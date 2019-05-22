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Россия

Госдума РФ поддержала штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

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Госдума РФ поддержала штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Москва, 22 мая. Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о введении штрафов за отказ обслуживать пожилых и инвалидов.

Речь идет о ситуациях, когда покупатель не может получить доступ к товарам или услугам из-за ограничений по здоровью или возрасту. Законопроект вносит изменения в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Предполагается, что за отказ в обслуживании пожилых людей и инвалидов будет предусмотрен штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Для юридических лиц штрафы будут повышены — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В документе подчеркивается, что исключением станут авиаперевозки пассажиров, обеспечение доступа к управлению транспортным средствам, доступ к аттракционам повышенной опасности, а также продажи отдельных видов товаров несовершеннолетним.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что чаще всего нарушение прав отмечалось в сфере отдыха, а также в транспортной и потребительской инфраструктурах.

Госдума РФ поддержала штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — прокомментировал инициативу председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России была упрощена процедура получения инвалидности, пишет Национальная служба новостей.

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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