Бывший замгенсека ООН назвал «чушью» призыв Супрун перестать «терпеть» РФ в Совбезе

Москва, 22 мая. Заявление исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН просто смехотворно и не заслуживает комментариев. Такое мнение выразил бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки.

Призыв чиновницы к ООН перестать «терпеть» Россию в Совете Безопасности он назвал «чушью» и разнес его в пух и прах. По его словам, высказывание чиновницы его глубоко изумило.

«Исключить Россию из Совбеза ООН, серьезно? И кто это будет делать? Это просто смехотворное предложение, оно даже не заслуживает комментария. Чушь! Как ее комментировать?» — удивился чиновник.

Арлакки признался, что слышал за свою карьеру много безумных предложений о том, как реформировать ООН, однако идея Супрун определенно возглавит этот список, передает телеканал «360».

Напомним, Супрун во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии заявила, что Организации Объединенных Наций пора перестать «терпеть» Россию в Совбезе, а также призвала отказаться от денежных средств из Москвы.

Российский сенатор Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что Супрун для начала необходимо пройти обследование на психическое состояние. Он назвал «абсурдом» предложение украинской чиновницы с американскими корнями.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала Супрун «русофобом» и «провокатором», которая нанесла больше вреда не России, а украинскому народу, пишет НСН.