Компания Cisco стала официальным партнером WorldSkills Russia

Соглашение о партнерстве союза WorldSkills и компании Cisco было подписано в среду, 22 мая, в рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Cтороны намерены объединить усилия для достойной подготовки и организации главных мероприятий Союза в текущем году. Особое внимание партнеры уделят подготовке российской сборной к чемпионатам по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Для нас очень важно, что компания Cisco делится своей экспертизой и из года в год расширяет взаимодействие с нашим движением, — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов. — Подписанием этого соглашения мы сегодня закрепляем наше намерение и дальше действовать сообща — в интересах профессионалов и будущего, которое, как известно, за инновациями и разработчиками технологий».

Cisco — один из признанных мировых лидеров в индустрии интернет-технологий. С российским Союзом молодых профессионалов эта компания дружит уже семь лет, оказывая поддержку при проведении и подготовке мероприятий. Кроме того, на базе академий Cisco в Тюмени и Ярославле работают специализированные центры компетенций WorldSkills.