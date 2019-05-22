Члена ОПГ Навального арестовали на 20 суток

Москва, 22 мая. Члена ОПГ Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток по решению суда.

Во вторник правую руку скандально известного блогера Алескея Навального — Волкова — задержали в Москве за организацию несанкционированных собраний, сообщил ранее источник Федерального агентства новостей.

Суд признал его виновным и арестовал на 20 суток. Об этом сам Волков написал в своем микроблоге в Twitter.

Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Ярый сторонник Навального посчитал, что административное правонарушение и арест — это повод для гордости.

Буду, кажется, вторым в истории России — после Навального — с постановлением по ст.20.2ч4, есть чем гордиться! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Волков, прикрывшись иронией и сарказмом, не постеснялся рассказать и о конкретных нарушениях, которые стали причиной возбуждения административного дела по статье 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Отметим, одиозный блогер Алексей Навальный на поприще «борьбы с коррупцией» нашел хороший способ заработать. Он получает финансирование не только от «богатых инвесторов», но и наживается на простых людях. В частности, блогер незаконно создал «Профсоюз Навального», который вмешивается в работу медицинских учреждений — это вредит гражданам, но приносит блогеру солидный доход. За благородными помыслами скандального деятеля стоит банальное желание получить финансовую выгоду.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь — ярая сторонница Навального — также погрязла в коррупционных скандалах. Оказывается, она сотрудничает с семьей московских бизнесменов Тимофеевых, в отношении которых было возбуждено несколько уголовных дел Федеральной антимономольной службой.

Иногда члены ОПГ Навального не стесняются и открыто вымогают деньги. Так было с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Навальный и его соратница Соболь требовали у него 300 миллионов рублей якобы для ведения муниципальной кампании.

В обмен на согласие представители ФБК «гарантировали» прекращение полностью сфабрикованного «расследования» о заболеваниях в детских учреждениях Москвы.