Геращенко поймали за примеркой золотых украшений на заседании Рады

Киев, 22 мая. Вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко во время заседания нижней палаты украинского парламента поймали за примеркой золотых украшений.

Геращенко старалась скрыть от посторонних глаз свои драгоценности, спрятавшись за колонной в зале заседаний. В уголке, по словам очевидцев, она примеряла браслет, вероятно, сделанный из золота. Однако в Интернет просочились фотографии этого момента.

Пользователей Сети возмутило поведение вице-спикера. По их мнению, Геращенко ведет себя «нагло, бестактно и пренебрежительно». Украинцы отметили, что на фоне тяжелой экономической ситуации в стране ей следовало бы быть поскромнее.

«Во время заседания примеряет золото – браслет! — приводит слова Лилит Аветисян в Facebook «Политнавигатор». — Они нам рассказывают о тарифах и пенсиях, о войне и армии, о медицине и реформы… и как хорошо нам живется! Хорошо-только, пожалуй, не нам, а вам! Хоть бы стыд имела!»

Ранее пристальное внимание общественности Геращенко привлекла эффектным падением на колени во время дебатов между кандидатами на пост президента Украины. Владимир Зеленский призвал участников мероприятия встать на колени перед теми, кто не дождался мужей и сыновей с войны в Донбассе.

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором Геращенко после слов шоумена срывается с места и в спешке бежит к краю сцены, с разбега падает на колени, помогая себе руками, чтобы не упасть вперед. Позже к ней подошла женщина и помогла подняться.