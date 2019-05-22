В ОСК рассказали о главной особенности нового судна для ВМФ РФ

На верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод АО «Центр судоремонта «Звездочка», входящего в АО «Объединенная судостроительная корпорация», сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна СБ-742, говорится в опубликованном на сайте ОСК пресс-релизе.

«Во всей линейке мы не сорвали, не сдвинули ни на день ни одного заказа», — сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Главная особенность реализации этого проекта — это то, что удалось уйти от старой отраслевой традиции, когда сроки «двигаются вправо», отмечают в ОСК.

«Что касается конкретно этой линейки судов, этой линейки буксиров Астраханского завода, а это уже шестой буксир этой серии, выйдя на серийное производство, наш филиал обеспечивает абсолютно точное соблюдение сроков для удержания в контрактных ценах», — подчеркнул собеседник ФАН.

Буксир построен по заказу министерства обороны РФ, поэтому в церемонии приняли участие не только представители администрации Астрахани и области, работники предприятия, но и представители ВМФ России.

Судно будет причислено к вспомогательному составу Черноморского флота и будет базироваться в Новороссийске. Буксир будет испытываться, как и все предыдущие, на Черном море. После успешного прохождения ходовых испытаний судно будет сдано заказчику до конца текущего года.

В ходе церемонии было сказано, что сданное в прошлом году судно — буксир «Капитан Гурьев» — совсем скоро уходит на боевую службу.

Спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870 (разработка нижегородского КБ «Вымпел») предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Характеристики судна: длина — 57 м, ширина — 14 м, водоизмещение — 1200 т, скорость — 14 узлов. Закладка судна состоялась 15 ноября 2016 года. В серии спасательно-буксирных судов проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта СБ-45 был передан Военно-морскому флоту в 2014 году.