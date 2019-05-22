Депутат Госдумы рассказал о провокаторах на протестах в Екатеринбурге

Москва, 22 мая. Профессиональные провокаторы за деньги выходили на протесты против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Он подчеркнул, что на протестных акциях были замечены три группы людей, среди которых, действительно, были те, кто борются за экологию в Екатеринбурге. По словам Иванова, многие приходили из любопытства, но позже принимали чью-либо сторону.

«Очень маленькая группа людей, которая присоседилась к этому протесту, которая за это получала деньги — профессиональные провокаторы. Они пытались провоцировать людей», — подчеркнул Иванов.

По его словам, на протестах были люди, которые «получали инструкции на каждый день, как действовать». Они ходили со специальными опознавательными знаками. Однако, по словам Иванова, общественность самостоятельно их вычисляла.