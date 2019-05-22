Ляшко обжалует указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Бывшие партнеры по коалиции специфически отнеслись к решению Владимира Зеленского распустить Верховную раду. Их позицию можно свести к парадоксальной формуле: «выборы незаконные, но мы на них пойдем».

Консультации глав фракций с президентом в этом контексте ничего не изменили. В «фэйсбучном» отчете об итогах дискуссии первый заместитель председателя верховной рады Ирина Геращенко отметила следующее:

«Мы не услышали юридических оснований для роспуска парламента, следовательно, это неконституционное решение».

Тем не менее, Геращенко и ее коллеги проявили готовность участвовать в «незаконном» и «неконституционном» мероприятии.

«Все присутствующие на консультациях лидеры фракций заявили, что их политсилы готовы к выборам и будут принимать в них участие», — подчеркнула вице-спикер.

В том же ключе высказался один из лидеров Блока Петра Порошенко (БПП) Владимир Арьев.

«Никаких законных оснований для этого не существует… нарушение Конституции как первое действие создает большой хаос и кризис в системе управления государством».

И конечно, БПП идет на выборы. Как не поучаствовать в создании «хаоса и кризиса»?

На консультациях особенно выделялся Олег Ляшко. Лидер «Радикальной партии» прибыл на Банковую на велосипеде.

Заметим, что днем ранее такой же трюк проделал Виталий Кличко. Мэр Киева даже успел упасть с велосипеда.

Не доехал: Виталий Кличко, решивший ездить на работу на двух колесах, упал с велосипеда pic.twitter.com/VpMYLmOiXV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 21, 2016

На этом фоне попытка Ляшко эпатировать публику не произвела особого впечатления.

Политик провел прямую трансляцию из администрации президента. Он признался, что чувствует за спиной угрозу от «российской агрессии». Хотя за спиной виднелся лишь спикер Парубий.

Кроме того, Ляшко обвинил своих коллег в «византийщине» и «коррупционщине».

Надо быть аккуратнее со словообразованием. Поддерживаемая Ляшко «Православная церковь Украины» подчиняется Константинополю, возникшему как раз на месте Византии. Негоже так пренебрежительно отзываться о корнях «матери-церкви».

Вопреки обещаниям, «стрим» от Ляшко получился не очень эффектным. Разве только Тимошенко опоздала на встречу на несколько минут. Юлия Владимировна, конечно, засмущалась. Но на обещанное «громкое разоблачение» сей инцидент явно не тянет. Сама же консультация «главного радикала» с Зеленским получилась на удивление короткой и содержательной.

Новый глава Украины получил от собеседника добро на роспуск парламента и спешно удалился. Заготовленный Олегом Валерьевичем спич не пригодился. Хотя Ляшко заявил о положительном отношении к досрочным выборам, указ Зеленского он планирует обжаловать в Конституционном суде вместе со своим верным товарищем со справкой Андреем Парубием.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — сокрушается Парубий.

Зато приход Парубия и его друзей сопровождался исключительно хорошими знаками — массовой гибелью людей. «Правовое» офромление государственного переворота 2014 года тоже было не на высоте. «Революционеры» не потрудились объявить законному президенту Виктору Януковичу хотя бы убогий импичмент. Вместо этого парламент принял некий «акт самоустранения» главы Украины. Абсурдный по смыслу и не имеющий ничего общего с Конституцией.

В свою очередь, Ляшко назвал действия нового президента авантюрными.

«Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский — как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат — убийства людей, война и хаос!», — написал Ляшко в Facebook.

Любопытно, что теперь Олег Валерьевич ищет защиты у тех самых «продажных судей КС». Но это только во времена «кровавой тирании Януковича» судьи были «продажными». Ясное дело, за последние пять лет жизнь наладилась. Такие разительные перемены к лучшему могли не заметить лишь подслеповатые украинские граждане…

Нежелание главного радикала идти на выборы легко понять. На президентских выборах Ляшко показал неважный по своим меркам результат — менее шести процентов. Партия страдает от внутренних неурядиц. По данным издания «Страна», РПЛ может лишиться и большой доли финансирования.

Одним словом, досрочные парламентские выборы не сулят команде Ляшко небесных благ. Вряд ли речь может идти о сохранении нынешних позиций. В лучшем случае радикалы могут надеяться на прохождение «со скрипом».

Но велика вероятность ухода РПЛ в политическое небытие. Как и других ключевых игроков «эпохи Порошенко».