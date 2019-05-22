Названы все пары четвертьфинала ЧМ по хоккею в Словакии

Братислава, 22 мая. Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии. Стали известны все пары четвертьфинала.

В группе А наибольшее количество очков набрала сборная Канады, которая в заключительном матче группового этапа победила команду США со счетом 3:0. У американцев — наименьшее количество очков. Также из группы А вышли сборные Финляндии и Германии.

Лидером группы B стала сборная России. Она выиграла все семь матчей. На втором месте находится сборная Чехии, третье место — у сборной Швеции, которая 21 мая проиграла россиянам со счетом 4:7. На последнем месте находится сборная Швейцарии.

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом:

Россия — США; Чехия — Германия; Швеция — Финляндия; Канада — Швейцария.

Игры четвертьфинала пройдут 23 мая. Матч с участием сборной России стартует в 17.15. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 26 мая.

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