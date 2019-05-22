США направили Турции ультиматум  в связи с покупкой С-400

Вашингтон, 22 мая. Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как сообщается, за указанный период времени Турция должна отменить сделку с Россией и приобрести американские системы ПРО Patriot вместо российских С-400. Если Анкара откажется выполнять требования Вашингтона, тот исключит Турцию из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Отмечается, что Турция, в случае отказа, столкнется не только с отменой поставок ста обещанных истребителей, но с «реакцией НАТО». Как отметили в CNBC, это «последнее предложение Госдепа».

Власти Турции неоднократно отмечали, что не собираются отказываться от российских зенитных ракетных комплексов. Согласно заключенному договору, первая партия С-400 прибудет в Турцию уже в июле. США настаивают, что российские системы несовместимы со стандартами, используемыми в НАТО, и грозят ввести санкции против Турции. В частности, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти уверенно заявляет о том, что это представляет «слишком много угроз» для американской нацбезопасности.

Отметим, что российская ЗРК С-400 «Триумф» является исключительно оборонительной и предназначена для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения — современных, а также тех, которые могут появиться в ближайшей перспективе.