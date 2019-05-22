Пушков прокомментировал ожидания ответа Москвы на заявления Зеленского
Москва, 22 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что пока Москве нет смысла отвечать на заявления президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот не предложил ничего конкретного.
Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на «странное мнение», что Брюссель и Москва «должны что-то ответить на заявления Зеленского».
«Но ответ ЕС ясен: хочет Украина в ЕС — пусть хочет, но на прием шансов нет. А Москве и отвечать не на что: кроме самых общих слов, Зеленский ничего не сказал и ничего не предложил», — написал сенатор.
Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. После торжественной церемонии он с трибуны Верховной рады Украины заявил о готовности вести диалог с Донбассом и предоставить гражданство всем, кто готов «строить новую Украину». Как сообщал «Царьград», он также объявил о досрочном роспуске Верховной рады, реформировании ВСУ, необходимости развивать медицину, строить и ремонтировать дороги.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия надеется, что Москва и Киев продолжат обсуждение возврата украинских военнопленных после заявлений Зеленского по Донбассу. Песков напомнил, что российская сторона неоднократно говорила о своей заинтересованности в решении этого вопроса.
Во вторник стало известно, что в настоящее время рассматривается вопрос о проведении на Украине народного референдума по проведению переговоров с российской стороной. Как сообщала «Газета.ру», на голосовании украинцам предложат ответить на вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.