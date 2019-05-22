Боевики обстреляли город Сукейлабия в сирийской провинции Хама

Дамаск, 22 мая. Сирийские боевики обстреляли из систем залпового огня город Скальбия и его окрестности.

В результате атаки был нанесен урон жилым постройкам, информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Боевики также пытались атаковать населенные пункты Кафр-Набуда и Брейдидж, однако САА отразили это нападение.

Артиллерия САА обстреляла районы Абдин и Эль-Хобейт в провинции Идлиб в местах скопления командных пунктов и лагерей боевиков. В результате атаки был ликвидирован полевой командир «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) Усама Хусейн ад-Диб.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей запечатлел оружие боевиков, которое было найдено на севере провинции Хама. Его обнаружили подразделения ВС Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.