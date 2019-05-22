Информация о Порошенко исчезла с официального сайта украинского президента

Киев, 22 мая. С сайта главы Украины была убрана вся информация о бывшем главе страны Петре Порошенко, за исключением указов, изданных после 21 мая 2018 года.

Если пользователь воспользуется встроенным в сайт поиском и введет запрос «Порошенко», то в ответ он получит сообщение «по вашему запросу ничего не найдено». С сайта исчезли даже фотографии бывшего президента и любая информация с его именем. Кроме того, были удалены указы Порошенко, изданные до 21 мая 2018 года.

Бывший украинский президент Петр Порошенко, который проиграл Владимиру Зеленскому на очередных выборах главы государства, ранее заявлял, что собирается вновь оказаться в администрации президента после следующих выборов. В Совете федерации России к словам Порошенко отнеслись скептически, отметив, что его шансы на возвращение в политику крайне малы.

Напомним, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным центральной избирательной комиссии, победу в гонке за место главы государства одержал юморист и актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% граждан страны. За его оппонента — Петра Порошенко — проголосовали 24,45% избирателей.