Спикер Рады обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции Украины

Киев, 22 мая. Президент Украины Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с нарушения Конституции, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

«Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал Парубий во вторник на своей странице в Facebook.

При этом он не уточнил, о каком конкретно нарушении идет речь.

Напомним, 20 мая на церемонии инаугурации Зеленский объявил о своем решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы летом 2019 года. Как сообщал «Царьград», во вторник Зеленский назначил дату выборов в парламент Украины. У кандидатов есть всего два месяца на подготовку: внеочередные выборы состоятся уже 21 июля.

Отметим, что интернет-пользователи не поддержали обвинения Парубия в адрес Зеленского. В комментариях к данному посту появилось большое количество критических записей.

«Нарушали законы и все нормы, именно вы, господин Парубий. Такого беспорядка Рада не знала за все 28 лет. Вы, именно вы помогли узурпировать власть Порошенко. И не вам судить Зеленского, вы все под себя шлепали. Теперь из этого болота надо вылезать», — пишет Татьяна Бобринская.

«Смешно это слышать от человека, который 2 года скрывал персональный состав коалиции. Не говоря о том, сколько раз нарушался Регламент и законопроекты ставились на голосование по 10 раз», — вторит ей Владимир Пономаренко.