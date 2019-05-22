Бывший финдиректор «Нота-банка» помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей

Москва, 22 мая. Благодаря помощи бывшего финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием, правоохранительным органам удалось раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает прокурор в Останкинском суде Москвы.

Дело Марчуковой ранее было рассмотрено судом в особом порядке. Прокурор потребовала приговорить ее к 3,5 годам колонии за присвоение в составе группы 350 миллионов рублей, принадлежащих вкладчику. Как заявил прокурор, члены кредитного комитета «Нота-банка» (Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков) были причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам однодневкам.

«С учетом показаний Марчуковой следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета банка Исакова, Симакова, Киреева к хищению у этой финансовой организации более 25 миллиардов рублей путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок», — сказала прокурор в суде.

В настоящий момент Исхаков находится под стражей с 8 февраля, а Киреев – с 20-го. Симаков, уволившийся в начале 2016-го года, по-прежнему находится на свободе.

Бывшие руководители банка Дмитрий и Вадим Ерохины в марте были осуждены на 8,5 и 6 лет колонии общего режима соответственно.

Напомним, что «Нота-Банк» фигурировал в деле полковника Захарченко. Следствие считает, что он получал взятки от руководства организации, поэтому предупредил владельцев о предстоящих обысках.