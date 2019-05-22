Помощник президента РФ сравнил матч россиян со шведами с игрой «Красной машины»

Братислава, 22 мая. Второй период хоккейного матча между сборными России и Швеции в исполнении россиян напомнил игру советской сборной образца ее лучших времен. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

По его словам, россияне переломили ход игры после первого периода. Левитин навал матч «напряженным».

«Вышли на второй и показали игру. Второй период напомнил игру «Красной машины», — отметил помощник президента РФ.

Сборная России разгромила сборную Швеции со счетом 7:4 в матче группового этапа хоккейного турнира в Братиславе. 23 мая россияне встретятся со сборной командой США, которая заняла в группе А четвертое место.

Напомним, что сборную СССР по хоккею стали называть в прессе «Красной машиной» в 70-е годы. Советские хоккеисты выиграли все чемпионаты мира в период с 1963 по 1971 год и с 1973 по 1975 год.