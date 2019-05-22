Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Москва, 22 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал идею киевских властей провести референдум по вопросу организации переговоров с Россией. Сенатор подчеркнул, что не только народ Украины должен принимать решение по переговорам, свое согласие должна дать Москва.

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».

«Проголосуют «за» — народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — считает сенатор.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о проведении народного референдума по проведению переговоров с российской стороной. Как уточнял Ридус, на голосовании украинцам предложат ответить на вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.

Отметим, в первый же день работы на посту президента Зеленского обвинили в нарушении конституции. Как сообщили «Известия», спикер Верховной рады Андрей Парубий написал в соцсетях, что «грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции». Председатель Рады не уточнил, о каком конкретно нарушении идет речь.

Напомним, 20 мая на церемонии инаугурации Зеленский объявил о своем решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы летом 2019 года. Как сообщал «Царьград», во вторник Зеленский назначил дату выборов в парламент Украины. У кандидатов есть всего два месяца на подготовку: внеочередные выборы состоятся уже 21 июля.