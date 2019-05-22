Азаров считает, что Порошенко совершил государственную измену

Москва, 22 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что приказ пятого президента Украины Петра Порошенко отправить моряков в Керченский пролив является изменой родины.

«В результате его преступного приказа три военных корабля попали в плен. Попали в плен моряки. Конечно, это измена. Совершенно очевидно», — заявил Азаров в беседе с журналистами РИА Новости.

Во вторник Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко по факту его возможной госизмены. Заявление подал бывший соратник четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, Порошенко совершил государственную измену, отправляя моряков в Керченский пролив. Юрист также обвиняет экс-президента Украины в попытке свержения власти и превышении полномочий.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, зайдя во временно закрытую акваторию Черного моря. Они двигались к Керченскому проливу. Корабли не реагировали на требования российских пограничников и совершали опасные маневры. Позже они были задержаны, экипажи кораблей помещены под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ.

В МИД РФ заявляли, что Киев намеренно создает напряженность вокруг Керченского пролива, чтобы поддерживать избирателей «в тонусе» перед выборами президента страны.

Напомним, что Петр Порошенко на президентских выборах проиграл шоумену Владимиру Зеленскому. Инаугурация нового президента Украины прошла 20 мая, сообщает «Газета.ru»