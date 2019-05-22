Историк моды Васильев претендует на вещи из гардероба покойной Началовой

Москва, 22 мая. После смерти певицы Юлии Началовой в ее гардеробе осталось много вещей, которые вызвали серьезный интерес как у членов ее семьи, так и ее друзей и знакомых. Одним из претендующих на предметы гардероба покойной певицы стал историк моды Александр Васильев.

Прошло уже два месяца после смерти Началовой, и по христианским традициям сейчас уже можно раздавать вещи покойной. В ее гардеробе осталось множество дорогих платьев, различных аксессуаров и обуви. При жизни Началова не экономила на своем гардеробе, полагая, что два раза появляться на мероприятии в одном и том же платье – дурной тон. Сейчас ее родственники решают, как лучше распорядится наследием покойной певицы.

«Несколько концертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву из «Модного приговора. Он сам уже изъявил желание получить несколько платьев певицы. Всем известно, что у него есть свой музей, в котором хранятся вещи самых известных людей страны и мира. Родители Юли не против, чтобы его коллекция пополнилась и платьями дочери», — заявила подруга Началовой и ее пиар-директор Анна Исаева.

Друзья и знакомые Началовой тоже рассчитывают, что им достанется что-нибудь из гардероба покойной певицы. Они уже обратились с такой просьбой к родителям Началовой. Большой интерес у них вызвали сумки, принадлежавшие певице.

Что будет с остальными вещами Началовой – пока неизвестно. Как правило, после смерти известных людей, их костюмы попадают в посвященные им музеи. Так, костюмы певца Жени Белоусова были выставлены в курском техникуме, который тот закончил. Однако пока у родителей Началовой нет планов открывать музей, посвященный их дочери.

Напомним, что Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц 16 марта. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, к которой мог привести целый ряд факторов. У Началовой диагностировали заражение крови при резком повышении сахара в крови. Как сообщал источник ФАН, из-за высокого показателя сахара в сочетании с раной на ноге у Началовой начался абсцесс.