Названо время начала четвертьфинального матча по хоккею между Россией и США

Братислава, 22 мая. Матч чемпионата мира по хоккею между Россией и США состоится в Братиславе 23 мая в 17.15. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

Во вторник, 21 мая, россияне выиграли у сборной Швеции со счетом 7:4 и вышли из группового этапа в четвертьфинал. Сборная РФ одержала семь побед в семи матчах и набрала 21 очко, она занимает первое место в группе B.

Американцы находятся на четвертой строчке группы A, имея в активе 14 очков. Они уступили в заключительном матче группового этапа сборной Канады со счетом 0:3.

Отметим, что финал турнира пройдет 26 мая.