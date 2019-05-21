Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорвать позиции армии САР

Дамаск, 21 мая. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1, запрещена в РФ) попытались прорвать позиции сирийской армии в направлениях Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият при помощи танков. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«В 17​​​.35 21 мая 2019 г. боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра») предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей», — сказал он.

По словам российского генерал-майора, наступление террористов успеха не возымело. Сейчас сирийские силы успешно отражают атаки террористов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российская авиация уничтожила в Сирии главаря террористической группировки «Джейш аль-Изза» по имени Рияд Салих. Он был начальником штаба боевых операций «Джейш аль-Изза» («Армия славы»), а последние полтора года был главарем группировки, отмечает источник ФАН. «Джейш аль-Изза» является одной из группировок «Свободной сирийской армии» (ССА), воюющей против властей в Дамаске, ранее получала значительную поддержку из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.