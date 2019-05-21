Зеленский собирается провести референдум по вопросу переговоров с Россией

Киев, 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией, сообщил глава его администрации Андрей Богдан.

В эфире телеканала «112 Украина» Богдан прокомментировал возможность проведения мирных переговоров с Москвой. По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о проведении народного референдума, «чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение».

По словам главы администрации президента, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе. Для проведения голосования Украине будет необходимо принять соответствующую законодательную базу.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу СБУ и министра обороны.

Как сообщали «Известия», в первый день работы Зеленского с официального сайта президента Украины были удалены все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко. Новости о Порошенко, даже если их найти в кэше Google, при нажатии на гиперссылку открывается главная страница администрации нового украинского лидера.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко заявил ранее, что Москва ждет от команды Зеленского четких сигналов касательно процесса урегулирования ситуации в Донбассе, «четкой программы действий не только по «нормандскому формату», но в принципе — в отношении всего процесса урегулирования в Донбассе».

После государственного переворота на Украине, который произошел в 2014 году, Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против ЛНР и ДНР военную операцию. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тыс. человек.