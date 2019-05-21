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Сборная России по хоккею победила команду Швеции

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Сборная России по хоккею победила команду Швеции

Братислава, 21 мая. Сборная РФ по хоккею разгромила команду Швеции со счетом 7:4 и вышла в четвертьфинал турнира.

Матч проходил на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Арбитрами были Ян Грибник из Чехии и Оливье Гуен из Канады.

В составе россиян отличились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Максим Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов. 

Сборная России по хоккею победила команду Швеции

У шведов российские ворота поразили Габриэль Ландеског, Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Йон Клингберг.

Этот матч примечателен совместной игрой Александра Овечкина и Евгения Малкина. Их связка впервые с Олимпийских игр 2014 года сумела поразить ворота противника.

Россияне не проиграли ни одного матча и заняли первое место в группе B. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А. Матч пройдет 23 мая в Братиславе.

Сборная России по хоккею победила команду Швеции

Автор: Борис Николаев
Источник: ТАСС
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