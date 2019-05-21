Сборная РФ забросила шведам шесть шайб в ходе второго периода

Братислава, 21 мая. Российские хоккеисты забили шесть шайб во время матча со шведской сборной на Чемпионате мира по хоккею. Шведы сумели поразить российские ворота лишь один раз.

Игра идет на стадионе имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе. Матч судят чешский арбитр Ян Грибик и канадец Оливье Гуен.

Российские хоккеисты показали превосходную игру во втором тайме матча, шесть раз поразив шведские ворота. В составе российской сборной отличились Артём Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. После первых сорока минут игры, счет в матче — 6:1 в пользу России.

Данный матч примечателен тем, что связка Александра Овечкина и Евгения Малкина впервые с Олимпийских игр 2014 года сумела поразить ворота противника. В тот раз соперником российских хоккеистов была сборная Словении, у которой россияне выиграли со счетом 5:2.

У шведской команды в настоящий момент лишь одна забитая шайба: Габриэль Ландеског сумел поразить российские ворота на 8-й минуте игры.