Москва, 21 мая. Наиболее беспринципные политические деятели Украины использовали языковой вопрос в стране в качестве инструмента в борьбе за власть. Об этом сообщает министерство иностранных дел России, напоминая, что Киев побоялся направить принятый закон о государственном языке на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому во всех сферах жизни на Украине должен использоваться исключительно украинский язык. Верховная рада приняла этот закон в апреле, однако оппозиция добилась внесения постановления о его отмене, указав на нарушения в процедуре его принятия и общую неконституционность закона. Однако украинский парламент отказался отменять данный закон. На многочисленные нарушения в ходе принятия этого документы указали и в российском МИД. В российском внешнеполтическом ведомстве отметили, что языковой вопрос на Украине явно был использован «как инструмент в борьбе за власть».

«Киев побоялся направить украинский закон о государственном языке на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая ранее высказала критические замечания в отношении закона «Об образовании» и рекомендовала внести в него соответствующие правки. Однако Украина их проигнорировала», — указали в пресс-службе МИД РФ.

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее подверг критике украинский закон о языках. Он подчеркнул что граждан Украины фактически разделили на говорящих по-украински и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими благами и услугами будут значительно ограничены.