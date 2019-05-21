Путин, Меркель и Макрон подтвердили приверженность сотрудничеству с Ираном

Москва, 21 мая. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны подтвердили приверженность к сотрудничеству с Тегераном в торгово-экономической сфере.

Обсуждая Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), Путин, Меркель и Макрон отметили, что крайне важно сохранить эти договоренности, поскольку они являются «ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности».

«Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении пресс-службы.

На пошлой неделе по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом российский президент выразил сожаление из-за решения Тегерана выйти СВПД. Путин подчеркнул, что Россия всегда была сторонницей Соглашения, однако в данной ситуации принятые решения не зависят от Москвы.

Президент также отметил, что решение Ирана выйти из ядерной сделки не целесообразно для Тегерана.

Напомним, Вашингтон ввел санкции против Ирана, а также европейских компаний, которые намерены сотрудничать с Тегераном осенью 2018 года. Иран в ответ на введенные США санкции заявил о выходе из СВПД.

С 15 мая Иран официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках СВПД. Источник рассказал, что Иран может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке. Это произойдет, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, сообщали «Известия».