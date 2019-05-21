Минобороны РФ предупредило о новой провокации с химоружием со стороны боевиков в САР

Дамаск, 21 мая. Обстановка на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии остается осложнена планами командования одной из террористических группировок провести провокацию с применением химического оружия, чтобы затем использоваться сфабрикованные материалы для обвинений в адрес правительственных войск. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, для этой операции была сформирована отдельная структура в составе экстремистской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1, запрещена в РФ). Данная структура уже получила название «химическое крыло» («фар кимави»); его возглавляет подразделение Абу Басыр Аль-Британни, выходец из связанной с «Аль-Каидой»1 террористической группировки «Хуррас Ад-Дин».

Известно, что отдел данной структуры, отвечающий за производство запрещенных отравляющих веществ расположен в городе Джиср-аш-Шугур, в одном из захваченных городских медицинских учреждений. Склады и мастерская террористов расположены в поселке Иштербак.

Кроме того, боевики за последние сутки обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Несмотря на трудности, специалисты из ЦПВС продолжают работу по восстановлению мирной жизни в республике, а также оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам.

1 Организация запрещена на территории РФ.