Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в сирийском Идлибе

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном принимаемые меры для стабилизации ситуации в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по сирийскому урегулированию. Речь шла, в том числе, о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Идлибе со стороны радикальных вооруженных формирований.

Путин рассказал коллегам, какие меры принимает Россия совместно с Турцией по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы.

Главы РФ, Франции и Германии также уделили внимание перспективам запуска Конституционного комитета.

«Условлено о продолжении координации усилий в русле политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в соответствии с принципами обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Напомним, военная операция САА на южной границе Идлибской зоны деэскалации была начата 30 апреля в ответ на постоянные провокации со стороны боевиков. Террористы из «непримиримых» группировок отказываются идти на любые переговоры и урегулирование отношений с Дамаском, и при этом получают снабжение, логистическую и медиаподдержку из-за рубежа. В ходе провокаций боевики в Идлибе неоднократно обстреливали населенные пункты на севере Хамы и в провинции Латакия, а также осуществили несколько нападений на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» с использованием РСЗО и вооруженных беспилотников; все атаки были отбиты, ущерба для базы не было.