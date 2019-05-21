Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на Украине с учетом смены власти

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом смены власти в стране, сообщила пресс-служба президента РФ.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации П. А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин, Меркель и Макрон выразили общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования ситуации на Украине.

Глава российского государства в ходе беседы напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон. Кроме того, Путин напомнил собеседникам о важности шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Российский лидер обратил внимание Меркель и Макрона на закон, который был принят Радой. Речь идет о дискриминационном законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента Украины прошли в два тура. Одним из кандидатов на пост главы государства был пятый президент Украины Петр Порошенко. В первом туре победителя выявить не удалось, поэтому было принято решение о проведении второго тура, в котором участвовали лидеры первого тура — Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Согласно данным ЦИК, победителем президентских выборов на Украине стал Владимир Зеленский, которого поддержали более 73% избирателей. 20 мая Зеленский официально вступил в должность главы государства, сообщила «Газета.ру».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 году. После госпереворота на Украине Донецк и Луганск заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается на международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются до сих пор.