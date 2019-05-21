Политолог рассказал, как российский «Мир» поможет Венесуэле победить США

Каракас, 21 мая. Венесуэла вынуждена отказаться от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций США. Каракас намерен создать собственную национальную систему оплаты, однако в настоящий момент помочь Венесуэле в финансовой войне с США может российский «Мир».

Власти Венесуэы сообщили об отказе от Visa и MasterCard, Центробанк Венесуэлы планирует к концу января 2020 года перевести страну на собственную национальную систему. Однако все операции по дебетовым картам Visa, MasterCard и Maestrо будут приостановлены уже к декабрю текущего года, а к февралю 2020 года – по кредиткам.

Американский политолог Эндрю Корыбко считает, что создание собственной платежной системы является вынужденной мерой для Венесуэлы. По мнению эксперта, Каракасу лучше отказаться от Visa и MasterCard в ближайшее время.

«Это принципиальный шаг Венесуэлы в сторону освобождения от западной финансовой системы», — заявил Корыбко в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, политолог предположил, что заменить Visa и MasterCard можно не только путем создания собственной национальной платежной системы, но и за счет привлечения партнеров. В этом случае на помощь может прийти российская система «Мир».

Тем не менее Корыбко подчеркнул, что даже на внедрение готовой системы уйдет пара лет. Эксперт подытожил, что если все же Венесуэле удастся победить в гибридной войне против США, то страна станет ключевым игроком в финансовой системе.