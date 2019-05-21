Козак прокомментировал опасения независимых АЗС о резком росте цен на бензин летом

Москва, 21 мая. Правительство считает преждевременной тревогу независимых АЗС относительно возможного роста цен на топливо, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Российский топливный союз (РТС) во вторник предупредил о возможном скачке цен на бензин. Соответствующее обращение РТС направил Козаку.

По словам Козака, правительство мониторит ситуацию на рынке. Он уточнил, что «биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись» в связи с ростом мировых цен на моторное топливо.

«Но сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», — заявил вице-премьер.

Напомним, основной причиной риска резкого повышения цен в РТС назвали сокращение объема производства из-за весенних ремонтов на НПЗ. Кроме того, повлиять на рост цен может снижение поставок на внутренний рынок из-за «вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт». При этом в РТС добавили, что цены на топливо растут чуть ли не ежедневно по всей стране.

В организации обратились к Козаку с просьбой срочно ввести меры для предотвращения резкого роста оптовых и розничных цен на бензин.

Весной 2018 года в России резко подорожали нефтепродукты. Чтобы справиться с топливным кризисом, правительство РФ заморозило цены на нефть на уровне 30 мая 2018 года. Срок соглашения, которое подписали десять крупнейших российских нефтекомпаний, истек 31 марта текущего года.

В апреле, как сообщала «Газета.ру», правительство и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Демпфирующий механизм компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на рынке России вместо экспорта.

По мнению аналитиков «Известий», заморозка стоимости бензина действительно значительно сдержала инфляцию. Однако эксперты предупреждают, что регулировать цены на топливо в ручном режиме надо с осторожностью. Отмена моратория может привести к резкому ускорению инфляции, из-за чего граждане начнут переходить на продукты более низкого качества.