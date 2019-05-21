«Белнефтехим» снял ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов

Минск, 21 мая. Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, которые были введены из-за некачественной нефти из России, сняты, сообщил глава компании «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Запрет на экспорт полностью снят», — приводит агентство БелТА слова Рыбакова.

Представитель «Белнефтехима» уточнил, что есть только одно обязательство. Речь идет об обеспечении внутреннего рынка в полном объеме.

Бизнесмен добавил, что в настоящее время белорусский рынок полностью обеспечен качественной нефтью. По его словам, Россия и Белоруссия в начале июня начнут обсуждение объемов поставок топлива в республику.

Напомним, проблема с качеством нефти, которая шла из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. «Транснефть» сообщила об увеличенном содержании хлоридов и заявила, что проблема будет решена в ближайшие сроки. Компания предположила, что топливо могло быть загрязнено умышленно. Позже СК РФ сообщил об аресте четырех человек, которые подозреваются в загрязнении нефти.