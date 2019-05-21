МИД РФ назвал санкции США местью за укрепление ПВО Сирии

Москва, 21 мая. Решение Белого дома продлить американские санкции против конструкторского бюро из Тулы и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, а также ввести ограничения в отношении московского завода «Авангард вызвано желанием посчитаться за помощь РФ в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Об этом сообщается в заявлении, которое было опубликовано Департаментом информации и печати МИД России.

В пресс-службе российского дипломатического ведомства отметили, что власти США как будто бы пытаются перечеркнуть позитивный характер визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию.

«Формально российскую сторону пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к России не имеет. В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», ― заявили в МИД РФ.

В министерстве иностранных дел России напомнили, что еще несколько дней назад США ввели санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек», тем самым пытаясь помешать РФ в борьбе с терроризмом. Теперь же Белый дом сознательно мстит тем, кто оказывает помощь разрушенной войной Сирии, указали российские дипломаты.

Российский МИД призвал США задуматься не только о том, в каком свете они выставляют себя, проводя подобную политику, но и об ущербе, который неизбежно наносится двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном. Пресс-служба МИД подчеркнула, что никакие американские меры не заставят Россию свернуть со своего курса, и Москва продолжить последовательно отстаивать международное право, бороться с международными и внутренним терроризмом, и сотрудничать с любыми государствами, с которыми сочтет нужным.