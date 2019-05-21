Семь стадионов ЧМ-2018 передадут регионам до конца 2019 года

Москва, 21 мая. Семь стадионов, построенных или реконструированных к чемпионату мира по футболу, передадут в собственность регионов до конца года, сообщили СМИ.

Как стало известно, во втором квартале должны сменить владельца стадионы в Екатеринбурге и Калининграде, а в третьем — в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, сообщил KP.Ru со ссылкой на источник в российском правительстве. Арены в Самаре и Саранске передадут в собственность регионов в четвертом квартале, добавило издание.

Отмечается, что остальные стадионы уже находятся в собственности регионов, или как в случае со столичной ареной «Спартак» — в частной собственности.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля прошли на 12 аренах. В России к мировому первенству было построены девять абсолютно новых стадионов, еще два были капитально отремонтированы.