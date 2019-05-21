Геннадий Малахов объяснил, когда фастфуд не вредит здоровью

Москва, 21 мая. Телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов считает, что употребление фастфуда не способствует развитию рака и других болезней.

Автор книг о здоровье объяснил, что в умеренном количестве фастфуд не может нанести вред здоровью. Однако Малахов отметил, что в большом количестве жирная пища может способствовать ожирению и развитию сахарного диабета.

«Я бы не сказал, что их употребление ведет к онкологии, но в переизбытке это, конечно, вредно для здоровья», — сказал Малахов в комментарии URA.RU.

При этом телеведущий напомнил, что чрезмерное употребление красного мяса может вызвать болезни почек. Если человек не «сидит круглосуточно» на фастфуде, то риск развития болезней минимален. Кроме того, он добавил, что в популярных сетях следят за качеством продуктов.

Малахов посоветовал есть больше овощей для того, чтобы наверняка оградить себя от возможных последствий. Телеведущий подчеркнул, что овощи, желательно экологически чистые, должны составлять 50% рациона.

Ранее онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн назвал основные факторы, которые способствуют возникновению раковых опухолей. По словам эксперта, опасность могут представлять как сидячий образ жизни, так и употребление вредных продуктов. В числе вредных элементов врач назвал жирную пищу и пищевые добавки, которые используются в продуктах, предназначенных для фастфуда.