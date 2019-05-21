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Путин и Лукашенко пообщаются во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане

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Путин и Лукашенко пообщаются во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане

Москва, 21 мая. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются на полях саммита ЕАЭС, который пройдет в Нур-Султане, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Контакты на полях будут обязательно​​​», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, планируются ли контакты президентов России и Белоруссии.

В беседе с РИА Новости российский чиновник уточнил, что вопросы, которые обсудят стороны, неизвестны.

В конце апреля лидеры России и Белоруссии провели переговоры по телефону. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество России и Белоруссии.

В начале прошедшего месяца глава белорусского государства заявил, что Москве и Минску необходимо и дальше расширять сотрудничество. По его словам, следует устранять искусственные барьеры и ограничения в экономической сфере.

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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