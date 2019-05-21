Зеленский предложит украинцам выбрать формат переговоров с Россией на референдуме

Киев, 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума о формате переговоров между Украиной и Россией, об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум», — заявил Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Глава администрации украинского президента добавил, что формат переговорного процесса между Киевом и Москвой должны выбрать не только депутаты Рады и президент Украины — решение должны принять украинцы путем прямого волеизъявления.

Во вторник Зеленский назначил на должность главы своей администрации Андрея Богдана. Кроме того, шестой президент Украины назначил на должность своего первого помощника Сергея Шефира. Также Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины. Его пост занял Руслан Хомчак. Шестой президент страны призвал уволить руководителя СБУ Василия Грицака, главу генпрокураторы Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины накануне, 20 мая. В сессионном зале украинской Рады прошла церемония инаугурации избранного главы государства. Президент Украины принес присягу гражданам Украины и получил официальные символы власти — знак президента в виде орденской цепи, гербовую печать, а также булаву.