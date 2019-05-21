Мошенники похитили более 400 тысяч рублей у звезды «Домашнего ареста»

Москва, 21 мая. Актер сериала «Домашний арест» Владимир Симонов стал жертвой банковских мошенников. Злоумышленники выманили у артиста более 400 тысяч рублей.

Симонову позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что некто пытался снять деньги со счета актера. Для «отмены» операции артиста попросили продиктовать цифры паролей, приходящих на его телефон. После выполнения инструкций Симонов обнаружил, что с его банковской карты списали более 400 тысяч рублей. По факту инцидента полиция проводит проверку, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Владимир Симонов родился в 1957 году в Куйбышевской области. За свою карьеру он сыграл во многих российских сериалах, спектаклях и фильмах. Одной из самых запоминающихся ролей актера стал образ ректора Каргаполова в сериале «Домашний арест».