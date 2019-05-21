Гагарина откровенно рассказала о конфликте с Фадеевым

Москва, 21 мая. Певица Полина Гагарина рассказала о ссоре со своим бывшим продюсером Максом Фадеевым, с которым не здоровается уже 15 лет.

В интервью порталу «А поговорить?» певица рассказала, как во время участия в «Фабрике звезд-2» поняла, что Фадеев «абсолютно не ее человек».

«Он для меня очень тяжелый, опасный, непонятный — вернее, понятный и не мой», — сообщила она.

При этом Гагарина назвала продюсера «невероятно талантливым» человеком. По ее словам, в то время она была большой поклонницей артистов, которых он продюсировал. Но после того, как продюсер стал более понятен Гагариной как личность, она сделала окончательный вывод о нем, сообщает «Экономика сегодня».

«Я им восхищаюсь как музыкантом. Точка. Мы не здороваемся до сих пор», — заявила певица.

При этом она отказалась рассказать о причинах конфликта.

Гагарина лишь уточнила, что Фадеев «не понимал, что с ней делать». Он тонко чувстовал других участников «Фабрики», однако с Гагариной работа не задалась. Точка в отношениях была поставлена к финалу шоу, которое выиграла Гагарина: она отказалась подписывать контракт с Фадеевым.

«Поскольку мне было 16, право подписи имела только мама. И я ей сказала: я не смогу с ним работать, я не хочу, я боюсь», — призналась она.

Портал Ura.ru ранее сообщал, что Гагарина поделилась с фанатами снимком с отдыха на мальдивском курорте. Однако откровенное фото не понравилось многим из них, а некоторых заставило нелестно отозваться о фигуре звезды.

На снимке Гагарина запечатлена топлес. «Я думал, единственная порядочная, ошибся! Отписка!», «Без этого нельзя сейчас прожить, никак? С твоим голосом раздеваться необязательно», — негодовали фанаты певицы. Некоторые стали опасаться, что певица теперь будет вести соцсети как Анастасия Волочкова или Ольга Бузова.