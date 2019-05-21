Три поезда застряли на желтой ветке московского метро. ФАН-ТВ

В московской подземке – коллапс. Движение прекращено от станций «Парк Победы» до «Савеловской», на станции «Петровский парк» никого на вход не пускают. Как сообщают очевидцы, три поезда застряли в тоннеле на желтой ветке между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Движения нет уже больше получаса, машинист одного из составов сообщил, что не знает, когда начнется движение. Внутри составов находятся пассажиры, угрозы жизни людей нет. Сообщается, что в метро ждут поезд для буксировки застрявших составов.