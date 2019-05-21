В Азербайджане разочарованы решением Мхитаряна не играть за «Арсенал» в финале ЛЕ

Баку, 21 мая. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) разочарована, что армянский футболист из «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет со своей командой на финал Лиги Европы, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Эльхан Мамедов.

Ранее стало известно, что Мхитарян не поедет в столицу Азербайджана на финальный матч Лиги Европы. «Арсенал» сыграет с лондонским «Челси» 29 мая.

«Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом „Арсенал“, самим игроком и его семьей», — сказал Мамедов в беседе с телеканалом «360».

Представитель АФФА подчеркнул, что Баку предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности армянского футболиста. Он добавил, что нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном.

Сомнения в безопасности Мхитаряна в Баку появились на фоне долголетнего территориального спора между Ереваном и Баку касательно Нагорного Карабаха. И Армения, и Азербайджан считают эти земли своими.