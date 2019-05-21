Роскомнадзор направит запрос Instagram из-за утечки персональных данных

Москва, 21 мая. Роскомнадзор направит запрос в социальную сеть Instagram в связи с информацией об утечке данных 49 млн пользователей.

«Роскомнадзор направит соответствующий запрос», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее интернет-портал TechCrunch со ссылкой на данные, предоставленные индийским экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном, сообщил, что в Сеть попали данные пользователей Instagram, в основном знаменитостей, блогеров и брендов.

По данным портала, база данных на облачном сервисе Amazon некоторое время была открыта, просмотреть информацию можно было без пароля. Таким образом, любой пользователь мог просмотреть персональные данные.

Эксперт считает, что выложить базу данных с персональной информацией пользователей Instagram могло одно из индийских маркетинговых агентств, пишет «Газета.ru». Среди данных были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты.