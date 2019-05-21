Самолет Як-42 вернулся в аэропорт Нового Уренгоя из-за неубранных шасси

Новый Уренгой, 21 мая. Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», который вылетел из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе, вернулся в аэропорт отправления из-за неубранных шасси. Об этом проинформировали в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.

Сообщение о том, что при взлете самолета Як-42 «не убрались шасси» поступило от руководителя полетов аэропорта Нового Уренгоя во вторник в 19​​​.10 по местному времени. Известно, что на борту лайнера находились 111 человек, в том числе семь членов экипажа и 104 пассажира.

В пресс-службе МЧС по ЯНАО заявили, что командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздушном пространстве и совершить посадку в аэропорту в Новом Уренгое в 20.00 по местному времени.

По данным ведомства, пострадавших при штатной посадке нет. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Источник РИА Новости сообщил, что большинство находящихся на борту самолета являются вахтовиками, их размещением занимается работодатель.