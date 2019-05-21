Сирия, 21 мая. Курды строят дополнительные КПП в восточной части Дейр-эз-Зора. Турция направила военный конвой на юг провинции Идлиб. Более тысячи сирийцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потушили пожар в окрестностях Скальбии на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в попытке организовать взрыв в городе Хасака.

Курды: приступили к строительству новых КПП на востоке провинции Дейр-эз-Зор; провели аресты мужчин в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

ВС Турции: направили военный конвой в южную часть Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к строительству контрольно-пропускных пунктов на востоке провинции, надеясь сдержать рост числа вылазок, проводимых «спящими ячейками» «Исламского государства». Дополнительные блокпосты будут развернуты в районе населенных пунктов Саджан и Ар-Рауда. Напомним, только сегодня в зонах контроля курдских сил в Дейр-эз-Зоре произошло два нападения террористов, а также взрыв, в организации которого также обвиняются боевики террористической группировки.

Провинция Даръа

В соответствии с данными информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, в минувшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из Иордании и Ливана вернулись более тысячи перемещенных лиц. 381 человек перешел сирийско-ливанскую границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Остальные 639 сирийцев прибыли из Иордании через погранпереход «Насиб», находящийся на юге Даръа. Напомним, многие из вернувшихся жителей САР были вынуждены покинуть родину из-за несогласия с оккупацией боевиков вооруженной оппозиции или бандгрупп, присягнувших на верность «Исламскому государству». Тем не менее после зачистки Юго-западной Сирии от джихадистов беженцы получили возможность беспрепятственно вернуться в САР. Напомним, Даръа и Эль-Кунейтра перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле прошлого года, тогда как территория соседней провинции Дамаск была полностью освобождена еще весной 2018.

Провинция Идлиб

Информационный портал ANHA News сообщает о том, что на север региона прибыл очередной военный конвой вооруженных сил Турции. Колонна с автомобилями и техникой пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр Лясин», после чего направилась на юг провинции. Местные источники заявляют о том, что передислоцированные отряды не проследовали к наблюдательным постам Турции, размещенным на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума о формировании демилитаризованной зоны. Курдские СМИ утверждают, что турецкие офицеры провели встречу с высокопоставленными членами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Хама

Новостное агентство SANA News сообщает о том, что в сельскохозяйственных районах в окрестностях города Скальбия на северо-западе от административного центра региона вспыхнули пожары. Огонь удалось потушить без ущерба для сельхозкультур благодаря оперативным действиям пожарных бригад, помощь которым также оказали местные жители. Отмечается, что причиной возгораний стала аномальная жара. Напомним, накануне также сообщалось о подобном инциденте в Дейр-эз-Зоре, плачевных последствий которого также удалось избежать благодаря службам пожарной безопасности. В то же время поступали сообщения о том, что в результате пожаров на занимаемых курдами территориях в Хасаке был уничтожен урожай пшеницы, поскольку сирийцам пришлось использовать для его тушения подручные средства.

Провинция Хасака

Twitter-канал (NotWoofers) заявляет о том, что курдские бойцы предотвратили взрыв в административном центре провинции, обезвредив бомбу, обнаруженную недалеко от ассирийской церкви. Отмечается, что взрывное устройство было установлено на мотоцикле. В установке СВУ подозреваются боевики «Исламского государства», которые продолжают активную террористическую деятельность в районах, контролируемых «демократическими силами».

Тем временем на юге Хасаки вновь прошли задержания гражданских лиц в рамках насильственной вербовки в ряды SDF. По данным военного источника в Twitter (EuphratesPost), под арестом оказались несколько мужчин из города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)