Порошенко могут посадить за провокацию ВМС Украины в Керченском проливе

Над пятым президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Государственное бюро расследований Украины заподозрило политика в государственной измене. Первый заместитель ГБР Ольга Варченко подтвердила, что уголовное производство по данному факту уже открыто. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители расследуют события 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины вошли в акваторию Азовского моря, нарушив границы Российской Федерации. Экипажи украинских кораблей не реагировали на законные требования властей и выполняли опасные маневры.

Нарушители были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До настоящего времени все они находятся в СИЗО. 20 мая Московский городской суд отклонил жалобу на продление их ареста. Как минимум до 22 июля украинские моряки останутся под стражей.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВМС Украины откровенной провокацией. Глава России связал ее с предстоявшими на Украине выборами.

«Это провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте 2019 года. В рейтинге он находится на пятой строчке, то есть у него есть все шансы не войти во второй тур, поэтому нужно что-то делать, обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, в том числе из оппозиции», — сказал Путин.

Связь провокации в Керченском проливе с предвыборными планами Порошенко уже тогда уловили на Украине. Было очевидно, что шансы Петра Алексеевича сохранить свой пост в правовом поле невелики. Тогда гарант и пошел на радикальный шаг — ввел военное положение. Во время действия этого правового режима выборы проводиться не могут.

Между тем, согласно Конституции Украины, указ о военном положении надлежало согласовать с парламентом.

Народные депутаты, ясное дело, раскусили хитрый план Петра Алексеевича. Однако напрямую блокировать указ представлялось опасным делом. В этом случае волей-неволей пришлось бы признать, что «российская агрессия» существует исключительно в фантазиях Порошенко. А ведь именно антироссийская политика лежала в основе идеологии постмайданной власти. Парламентарии пошли на хитрость.

После долгих торгов с главой Украины они утвердили военное положение, но только на один месяц. Тем самым Рада обеспечила возможность проведения президентских выборов в установленный законом срок.

Месяц в режиме военного положения на Украине прошел вполне спокойно. Не было сделано ничего такого, чего нельзя было бы сделать в обычных условиях. По прошествии 30 дней Петр Алексеевич милостиво заявил об окончании ВП. Хотя от президента ничего и не требовалось. Для продолжения действия ВП ему следовало заручиться поддержкой парламента, что виделось невыполнимой задачей. Да и европейские партнеры тактично намекали, что срыв выборов — не самая удачная затея.

В назначенный день и назначенный час выборы президента Украины состоялись. Порошенко худо-бедно вышел во второй тур, в котором потерпел сокрушительное поражение. От Зеленского он отстал почти на 50%. Такого провального результата не ожидал никто.

После краха Петра Алексеевича общественность все смелее задает непраздные вопросы. О чудовищных масштабах коррупции, хищениях в сфере обороны, религиозных и межэтнических конфликтах, финансовых махинациях и прочее, прочее. Особняком в этом длинном списке стоит история с Керченской провокацией.

Группа адвокатов во главе с Андреем Портновым стремится доказать прямую причинно-следственную связь между действиями ВМС Украины в Азовском море и намерением Петра Порошенко сохранить свою власть путем введения военного положения.

«В конечном результате введение военного положения должно было обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины», — отмечает Портнов, по заявлению которого и было открыто уголовное производство.

Юрист выделил пять ключевых негативных последствий, наступивших для Украины: задержание украинских военнослужащих, усиление позиций Москвы для переговоров с Киевом, необходимость идти на уступки России для освобождения моряков, создание повода для дополнительного информационного влияния РФ и утрата военного имущества.

Для любого здравомыслящего человека действия российских властей едва ли могли стать сюрпризом. Государственная граница не может быть проходным двором. Наверняка и Порошенко осознавал, что рискует не только свободой, но и жизнью своих граждан. Исключительно ради собственных политических амбиций.

Что ж, теперь и Петр Алексеевич рискует побывать в шкуре людей, судьбой которых он так беспечно распорядился.