Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене. События дня. ФАН-ТВ

Досрочные выборы в Раду Верховная Рада Украины с нетерпением ждет досрочных выборов. Роспуск парламента, объявленный новым президентом страны Владимиром Зеленским, хоть и не стал сенсационным, но явно удивил некоторых депутатов. Во всяком случае, споры о законности этого решения возникли сегодня на встрече Зеленского с делегатами от партий Рады. Но, судя по всему, вопросов у них не осталось — все фракции подтвердили участие в досрочных выборах. И даже согласовали предварительную дату — 21 июля. Нешуточные страсти на Украине разгорелись по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Ряд высокопоставленных чиновников: премьер-министр, главы МИД, СБУ и многие другие написали заявление об уходе. Среди нарушителей спокойствия оказалась и партия «Народный фронт» — она объявила о развале правящей «европейской коалиции» и, казалось бы, связала руки Зеленскому: по закону распустить Раду можно лишь после создания нового большинства, на что отводятся дополнительные 30 дней. Только вот, как выяснилось, коалиция, где «Народный фронт» якобы числился, по факту уже давно не существует и выводит Зеленского из «юридического тупика». А вот его предшественнику Петру Порошенко похоже, предстоят судебные разбирательства. Против экс-президента открыли уголовное дело о госизмене, а поводом стала прошлогодняя провокация в Керченском проливе, когда украинские корабли незаконно пересекли границу России, что само собой привело к аресту моряков и, не менее важно, утрате военного имущества. Правда, сам Порошенко новое дело пока оставил без комментариев.

Протесты в Абхазии Предвыборный накал страстей захлестнул не только Украину, но и Абхазию. И уж как бы дело не дошло до госпереворота, ведь президент страны Рауль Хаджимба рассказал о попытках захвата власти. Которые, судя по всему, намерены сорвать президентские выборы 21 июля. По крайней мере, лидер Абхазии уличил оппозицию в нечестной борьбе: «В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений — досрочной отставки главы государства», — сказал Рауль Хаджимба, президент Республики Абхазия. Вот уже второй день в Сухуме, столице Абхазии, проходят несогласованные митинги. Около 200 человек вышли к парламенту с требованием перенести выборы на осень. А причиной стал кандидат от оппозиции Аслан Бжания — месяц назад его госпитализировали с тяжелой болезнью и пока не выписали. Но, хотя политик уже идет на поправку, его активисты призывают перекрыть дороги и выйти на улицы с протестами по всей стране. Остается лишь надеяться, что под предлогом демократии граждане не перейдут к радикальным методам.