Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене. События дня. ФАН-ТВ

Досрочные выборы в Раду
Верховная Рада Украины с нетерпением ждет досрочных выборов. Роспуск парламента, объявленный новым президентом страны Владимиром Зеленским, хоть и не стал сенсационным, но явно удивил некоторых депутатов. Во всяком случае, споры о законности этого решения возникли сегодня на встрече Зеленского с делегатами от партий Рады. Но, судя по всему, вопросов у них не осталось — все фракции подтвердили участие в досрочных выборах. И даже согласовали предварительную дату — 21 июля. Нешуточные страсти на Украине разгорелись по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Ряд высокопоставленных чиновников: премьер-министр, главы МИД, СБУ и многие другие написали заявление об уходе. Среди нарушителей спокойствия оказалась и партия «Народный фронт» — она объявила о развале правящей «европейской коалиции» и, казалось бы, связала руки Зеленскому: по закону распустить Раду можно лишь после создания нового большинства, на что отводятся дополнительные 30 дней. Только вот, как выяснилось, коалиция, где «Народный фронт» якобы числился, по факту уже давно не существует и выводит Зеленского из «юридического тупика». А вот его предшественнику Петру Порошенко похоже, предстоят судебные разбирательства. Против экс-президента открыли уголовное дело о госизмене, а поводом стала прошлогодняя провокация в Керченском проливе, когда украинские корабли незаконно пересекли границу России, что само собой привело к аресту моряков и, не менее важно, утрате военного имущества. Правда, сам Порошенко новое дело пока оставил без комментариев.
Протесты в Абхазии
Предвыборный накал страстей захлестнул не только Украину, но и Абхазию. И уж как бы дело не дошло до госпереворота, ведь президент страны Рауль Хаджимба рассказал о попытках захвата власти. Которые, судя по всему, намерены сорвать президентские выборы 21 июля. По крайней мере, лидер Абхазии уличил оппозицию в нечестной борьбе:
«В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений — досрочной отставки главы государства», — сказал Рауль Хаджимба, президент Республики Абхазия.
Вот уже второй день в Сухуме, столице Абхазии, проходят несогласованные митинги. Около 200 человек вышли к парламенту с требованием перенести выборы на осень. А причиной стал кандидат от оппозиции Аслан Бжания — месяц назад его госпитализировали с тяжелой болезнью и пока не выписали. Но, хотя политик уже идет на поправку, его активисты призывают перекрыть дороги и выйти на улицы с протестами по всей стране. Остается лишь надеяться, что под предлогом демократии граждане не перейдут к радикальным методам.
США против Huawei
«Вызов не только Китаю, но и всему мировому бизнесу» — именно так в компании Huawei описали новый виток торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Но кажется, что решение властей США, которые внесли китайскую корпорацию в черный список, больше всего ударит, увы, по потребителям. Мало того, что компания лишилась права вести бизнес в Соединенных Штатах, так еще и другой гигант индустрии Google остановил поддержку продукции Huawei. Через 90 дней владельцы этих смартфонов лишатся обновлений целого ряда сервисов: Gmail, Google Play и всех связанных с ним приложений. Да, они продолжат работу, но лишь на старых версиях. Отсчет уже пошел. Кстати, финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу все еще ждет экстрадиции в США. Полгода назад ее задержали в Канаде по запросу американских властей. Ваньчжоу обвиняют в промышленном шпионаже и даже нарушении торговых санкций против Ирана. Китай не увидел здесь ничего, кроме грязной политики США, и потребовал освободить Ваньчжоу, но безрезультатно. И уж как бы от действий Штатов не пострадали они сами: стоит ли напоминать, что значительная часть американских смартфонов собирается не где-нибудь, а как раз в Китае. Поднебесная, к слову, уже задумывается об ответных мерах.