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Кличко показал, как в Киеве возводят «самый большой мост в Европе»

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Кличко показал, как в Киеве возводят «самый большой мост в Европе»

Киев, 21 мая. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что Подольско-Воскресенский мост станет «самым большим арочным мостом в Европе». Соответствующий пост появился на странице градоначальника в Twitter.

Кличко опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен процесс модернизации моста. По словам мэра украинской столицы, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются. Кличко добавил, что уже совсем скоро строители уберут временные опоры, и мост предстанет перед жителями Киева и его гостями «без ржавых оков».

«Это будет самый большой арочный мост в Европе и самый выносливый», — похвастался украинский чиновник.

По его словам, специалисты обустроят шесть полос автодвижения и два железнодорожных пути, а также проложат трубопровод.

Кличко показал, как в Киеве возводят «самый большой мост в Европе»

Пользователи, увидев новое «достижение» Кличко, высмеяли чиновника.

«…и самый дорогой?» — поинтересовался комментатор.

«Ух ты, наконец-то, долгострой закончат», — сыронизировал интернет-пользователь.

Кличко показал, как в Киеве возводят «самый большой мост в Европе»

Автор: Данила Копп
Источник: Twitter
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