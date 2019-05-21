Кличко показал, как в Киеве возводят «самый большой мост в Европе»

Киев, 21 мая. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что Подольско-Воскресенский мост станет «самым большим арочным мостом в Европе». Соответствующий пост появился на странице градоначальника в Twitter.

Кличко опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен процесс модернизации моста. По словам мэра украинской столицы, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются. Кличко добавил, что уже совсем скоро строители уберут временные опоры, и мост предстанет перед жителями Киева и его гостями «без ржавых оков».

«Это будет самый большой арочный мост в Европе и самый выносливый», — похвастался украинский чиновник.

Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають.Скоро приберуть тимчасові опори і ми вже побачимо міст без іржавих оков.Це буде найбільший арочний міст в Європі і найвитриваліший за навантаженнями.Там облаштують 6 смуг авторуху та 2 залізничних колії, прокладуть трубопровід pic.twitter.com/HIWPjgbdfi — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 мая 2019 г.

По его словам, специалисты обустроят шесть полос автодвижения и два железнодорожных пути, а также проложат трубопровод.

Пользователи, увидев новое «достижение» Кличко, высмеяли чиновника.